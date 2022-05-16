Тен Хаг не будет вмешиваться в работу Рангника перед матчем с «Кристал Пэлас». От этой игры зависит попадание «МЮ» в ЛЕ

Эрик тен Хаг не будет мешать Ральфу Рангнику в последнюю неделю работы тренером «МЮ».
По информации ESPN, новый тренер «Манчестер Юнайтед» не станет вмешиваться в работу немецкого специалиста во время его последней недели в качестве временного тренера.
Тен Хаг хочет начать работу по формированию команды и планированию летнего туру по Таиланду и Австралии, но он не будет влиять на работу с первой командой до матча с «Кристал Пэлас». До этой игры Эрик планирует работать удаленно в Нидерландах.
«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Кристал Пэлас» в воскресенье, 22 мая. Победа в этой игре гарантирует манкунианцам 6-е место в АПЛ и попадание в Лигу Европы.
Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам