Тен Хаг не будет вмешиваться в работу Рангника перед матчем с «Кристал Пэлас». От этой игры зависит попадание «МЮ» в ЛЕ

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кристал Пэлас Ральф Рангник Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг не будет мешать Ральфу Рангнику в последнюю неделю работы тренером «МЮ».

По информации ESPN, новый тренер «Манчестер Юнайтед» не станет вмешиваться в работу немецкого специалиста во время его последней недели в качестве временного тренера.

Тен Хаг хочет начать работу по формированию команды и планированию летнего туру по Таиланду и Австралии, но он не будет влиять на работу с первой командой до матча с «Кристал Пэлас». До этой игры Эрик планирует работать удаленно в Нидерландах.

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Кристал Пэлас» в воскресенье, 22 мая. Победа в этой игре гарантирует манкунианцам 6-е место в АПЛ и попадание в Лигу Европы.

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