Тухель о борьбе с «Сити» и «Ливерпулем»: «Челси» будет очень сложно, даже если состав сохранится. Наши показатели в атаке не позволяют прыгнуть выше головы»

Главный тренер высказался о борьбе за титул .

«В следующем сезоне будет крайне тяжело, потому что даже в том случае, если мы сохраним состав и получим возможность добавить 1-2 сильных игроков, все равно будет сложно, очень сложно. А мы ведь не уверены до сих пор, сможем ли той же командой начать следующий сезон.

и провели выдающийся сезон, и я не хочу себя обманывать на этот счет. Наши показатели в атаке не позволяют нам прыгать выше головы, а если мы хотим приблизиться к ним, то нужно именно превзойти самих себя. Но я ни в коем случае никого не обвиняю.

Если мы сохраним команду в нынешнем виде, то постараемся решить проблему, и есть много различных вариантов», – сказал Тухель.

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