Тухель о «Сити» и «Ливерпуле»: «Лучшие команды в истории АПЛ, возможно. Но «Челси» стабильно в топ-3»

Теги Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Томас Тухель Футбол

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением о конкуренции в АПЛ.

«Надеюсь, нам удастся завершить сезон на третьем месте, и это станет прогрессом для нас.

Но стабильно шли в тройке в самой сильной лиге мира, мы состязаемся, возможно, с лучшими командами в истории лиги («Манчестер Сити» и «Ливерпулем» – прим. Sports.ru).

У нас нет поводов для беспокойства, но в то же время у нас большие амбиции, которые мы еще не смогли реализовать. Мы в какой-то степени хорошо сработали, может, где-то даже отлично, но всегда есть к чему стремиться.

Могу пообещать, что я останусь в команде, если это возможно, и буду готов энергично работать. Мы будем конкурентоспособны, до какой степени – посмотрим», – сказал Тухель.

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