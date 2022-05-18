Тухель о «Сити» и «Ливерпуле»: «Лучшие команды в истории АПЛ, возможно. Но «Челси» стабильно в топ-3»

Главный тренер поделился мнением о конкуренции в .

«Надеюсь, нам удастся завершить сезон на третьем месте, и это станет прогрессом для нас.

Но стабильно шли в тройке в самой сильной лиге мира, мы состязаемся, возможно, с лучшими командами в истории лиги ( и – прим. Sports.ru).

У нас нет поводов для беспокойства, но в то же время у нас большие амбиции, которые мы еще не смогли реализовать. Мы в какой-то степени хорошо сработали, может, где-то даже отлично, но всегда есть к чему стремиться.

Могу пообещать, что я останусь в команде, если это возможно, и буду готов энергично работать. Мы будем конкурентоспособны, до какой степени – посмотрим», – сказал Тухель.

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