Тухель о Канте: «Наш Мбаппе, наш Неймар, наш Салах, наш ван Дейк, наш де Брюйне. Ключевой игрок «Челси»

Томас Тухель сравнил с лучшими игроками мира по важности для «Челси».

Канте вернулся в стартовый состав «синих» на матч с «Лестером» (1:1), пропустив предыдущие четыре игры из-за травм.

«Думаю, он наш ключевой игрок. Ключевой, ключевой. Но ключевые игроки нужны на поле, а он сыграл только 40 процентов матчей, так что наше третье место – это чудо.

Он наш , наш ван Дейк, наш де Брюйне, наш , наш . Он игрок, обеспечивающий разницу на поле, и если он играет только 40 процентов матчей, это огромная проблема. Нголо должен играть», – сказал тренер .

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