Тухель о проигранных финалах: «Челси» заслуживал большего, но и «Ливерпуль» заслужил успех. У нас нет к себе претензий – отдали все силы»

Главный тренер высказался о поражениях от .

Лондонцы уступили мерсисайдцам в двух финалах за сезон – в Кубке английской лиги и в Кубке Англии. Оба раза – по пенальти.

«Все были разочарованы и расстроены. Мы отдали все силы, так что разочарование вышло на другой уровень.

Мы были очень близки к победе. Можно сказать, что мы заслуживали большего в этих финалах, хотя и «Ливерпуль» заслужил успех. Мы ни о чем не сожалеем. Мы способны быстро справиться с разочарованием и продолжить работу, потому что у нас нет претензий к себе.

Сезон еще не завершен, но и я отказываюсь ставить ему оценки на основе результатов серий послематчевых пенальти.

Если бы мы выиграли, это был бы очень успешный сезон – с четырьмя трофеями. Ну ладно, мы проиграли, но это не обесценит усилия команды на пути к финалам», – сказал Тухель.

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