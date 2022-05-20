«Бавария» может подписать Ришарлисона на замену Левандовскому

может подписать нападающего сборной Бразилии на замену Роберту Левандовскому.

33-летний поляк намерен покинуть мюнхенский клуб в межсезонье и перейти в «Барселону».

Руководство «Баварии» не хочет отпускать форварда, у которого остается еще год по контракту, однако изучает возможные варианты ему на замену.

В сферу интересов мюнхенцев входит нападающий . Клуб уже контактировал с агентами бразильца.

Трансферная стоимость 25-летнего игрока оценивается в 50 миллионов евро. Его контракт с «ирисками» рассчитан до 2024 года.

В этом сезоне Ришарлисон провел в 30 матчей и забил 10 голов. Его статистика – здесь.

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