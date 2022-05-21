Влад Игнатьев извинился перед фанатами «Рубина» после вылета в ФНЛ: «Катастрофа. Мы отдавали все, но ##### ничего не получается. Вообще не перло»

извинился перед фанатами после вылета из .

Игрок подошел к трибуне и обратился к болельщикам после матча 30-го тура РПЛ с «Уфой» (1:2).

«Ребят, мне безумно стыдно за этот провальнейший сезон. Я не хочу говорить, что уехали иностранцы, еще какие-то проблемы, много молодых ребят... Этому нет оправдания. Но я не знаю, мы отдавали все. Даже последний момент этот... То штанга, то пенальти, #####. Ну не залетает, просто вообще не перло. Я не знаю, что нам надо было сделать. Мы разговаривали с ребятами, собирались перед этой игрой. Но ##### ##### ничего не получается. Я не знаю, ребят, это катастрофа.

Вам спасибо за поддержку, потому что вы всегда с нами, всегда рядом, ребят. Спасибо, ребят, большое.

Спасибо за сезон. Простите», – сказал Игнатьев.

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