Пеп Гвардиола: «У «Ливерпуля», «МЮ», «Арсенала» богатая история, а «Ман Сити» – новички в этом плане»

считает, что за болеет больше людей, чем за .

Ранее Гвардиола, говоря о борьбе за титул, заявил: «Вся страна за «Ливерпуль». У него, конечно, потрясающая история в еврокубках, но лишь 1 победа в за 30 лет».

«Я уверен, что мой английский не очень хорош после четырех-пяти лет здесь. Я сказал: когда идет борьба за титулы, у команд с большей историей больше болельщиков.

Так происходит в Германии, Испании, Италии. Мы аутсайдеры последнего десятилетия [в этом смысле].

Фанаты «Ливерпуля» хотят побед. Я не говорю, что вся страна – фанаты «Ливерпуля», но в целом это команда с большим количеством титулов.

Во всех странах мира есть команды, у которых большая поддержка людей, чем у других. У , , богатая история, а мы – новички [в этом деле].

Поэтому мы и считаем это [титул АПЛ] привилегией и не упустим возможность насладиться 95 минутами игры», – сказал главный тренер «горожан».

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