Главный тренер желает «Ливерпулю» проиграть со счетом 0:4.

Мерсисайдцы встретятся с 17 мая. Они отстают от «горожан» на 4 очка в таблице , но имеют игру в запасе.

– Хотите ли вы что-либо сказать «Саутгемптону»?

– Обыграйте «Ливерпуль» 4:0!

У нас есть большое преимущество [перед последним туром]: мы играем дома, и все в наших руках. Нам не нужно смотреть на другие клубы, только на себя. Мы должны отдать все силы ради успеха.

И справедливо то, что, учитывая уровень нашего конкурента, судьба трофея решается в последнем туре. Обе команды очень хороши, – сказал Гвардиола.

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