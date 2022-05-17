«Ман Сити» станет чемпионом Англии, если обыграет «Астон Виллу» в последнем туре. «Горожане» опережают «Ливерпуль» на 1 очко

опережает «Ливерпуль» на 1 очко за 1 тур до конца сезона .

В 37-м туре команда обыграла «Саутгемптон» (2:1) и сократила отставание от «горожан», сыгравших вничью с «Вест Хэмом» (2:2), до одного балла – у «Сити» 90 очков, у «Ливерпуля» – 89.

В последнем туре чемпионата Англии мерсисайдцы примут «Вулверхэмптон», а команда дома сыграет с «Астон Виллой».

Таким образом, клуб из Манчестера станет чемпионом, если обыграет команду Стивена Джеррарда.

В случае равенства очков 1-е место по итогам турнира займет команда с лучшей разницей мячей. В 37 турах «Сити» забил 96 голов и пропустил 24, разница – «+72». На счету 91 забитый гол и 25 пропущенных, разница – «+66».

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