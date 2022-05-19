«Ливерпуль» проведет чемпионский парад вне зависимости от итогов АПЛ и ЛЧ. Клуб выиграл Кубок Англии и Кубок лиги

«Ливерпуль» проведет чемпионский парад вне зависимости от итогов АПЛ и .

Мэр Ливерпуля Джоан Андерсон предложила клубу провести чемпионский парад в связи с победами в Кубке лиги и Кубке Англии, и это предложение было принято.

Мероприятие состоится 29 мая – на следующий день после финала Лиги чемпионов, где «Ливерпуль» сыграет с «Реалом». Парад состоится вне зависимости от результатов финала Лиги чемпионов, а также от итогов последнего тура . Перед заключительным матчем чемпионата отстает от «Манчестер Сити» на одно очко.

Вместе с мужской командой в параде будет участвовать и женская – «Ливерпуль» победил во втором дивизионе среди девушек в этом сезоне.

Маршрут будет схож с тем, что был у чемпионского автобуса «Ливерпуля» в 2019 году. Команда проедет 13,5 км по городу.

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