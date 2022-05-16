Гвардиола о последнем туре АПЛ: «Мы отдадим болельщикам наши жизни, а они отдадут нам свои на 95 минут. Стать чемпионом после победы дома – невероятная привилегия»

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Пеп Гвардиола высказался о завершении чемпионской гонки в АПЛ

После 37-го тура «Манчестер Сити» опережает «Ливерпуль» на 4 очка. У команды Юргена Клоппа есть матч в запасе. 

«Я могу вас кое в чем заверить. Через неделю наш стадион будет очень громким, и мы отдадим [болельщикам] наши жизни, а они отдадут нам свои жизни на 95 минут.

Это невероятная привилегия – выиграть матч дома и стать чемпионом», – сказал главный тренер «Манчестер Сити»

В последнем туре АПЛ «горожане» примут «Астон Виллу». Матч состоится 22 мая. 

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