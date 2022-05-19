«Барса» – приоритет для Левандовского, он не ведет переговоров с другими клубами. Форвард дважды связывался с Хави и обсудил контракт до 2025-го

намерен перейти в «Барселону».

По информации Фабрицио Романо, форвард «Баварии» дважды связывался с главным тренером каталонцев . Стороны обсудили контракт до 2025 года.

Поляк не ведет переговоров с другими клубами, поскольку вариант с «Барсой» является приоритетным для него.

В прошедшем сезоне Бундеслиги 33-летний нападающий провел 34 матча, забил 35 голов и сделал 3 результативные передачи. Его статистика – здесь.

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