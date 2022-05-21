Депутат Терюшков за расширение РПЛ: «Для страны с населением 150 млн человек 16 команд – это запредельно мало»

Депутат Госдумы Роман Терюшков поддерживает расширение .

«Как депутат Государственной Думы и человек, думающий о государственной политике в сфере спорта, считаю, что для страны с населением 150 миллионов человек 16 команд – это запредельно малое число.

Мы должны давать возможность клубам из субъектов РФ поиграть на самом высоком уровне. Для них это развитие самого массового в мире спорта – футбола, развитие спортивных школ. Это родители тех детей, которые занимаются футболом.

Учитывая, что календарь у команд достаточно разгружен, его необходимо заполнять. Странно говорить, что расширение не потребуется. Расширение необходимо до 18 или 20 команд, чтобы привлекать как можно больше болельщиков, которые захотят посещать матчи своих команд, играющих с топовыми клубами.

Это разумное и правильное решение. В условиях блокады российского спорта – актуальное как никогда. Я понимаю, что есть РФС и окончательное решение именно за ними.

Я бы здесь давал дорогу молодым. Тем, кто готов доказать свою состоятельность на футбольном поле независимо от зарплат.

Как дополнительную меру нужно вводить потолки зарплат. Ограничивать бюджеты клубов. Для того, чтобы мы не получили два-три клуба, которые будут всех скупать и неоправданно завышать заработную плату игроков.

Все должны быть в равных условиях, опираться на свои спортивные академии. Тогда это будет развитие во благо футбола России, а не одного частного клуба, который будет думать о привлечении иностранных футболистов, не дающих результата», – сказал член наблюдательного совета «Химок».

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