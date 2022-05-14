Игонин за расширение РПЛ до 18 команд: «Это позволит развить футбол в регионах. Качество игры – уже другой вопрос»

поддержал расширение с 16 до 18 команд.

– Нужно ли расширять РПЛ?

– Это зависит от задач, которые у всех разные. Для меня очевидно – нужно расширять. Это позволит развить футбол в регионах.

А если мы будем говорить о качестве футбола, то это уже другой вопрос. Для самого футбола, его развития расширение будет полезно. Давно нужно было прийти к этому, подключив дальние регионы.

– Как вам вариант оставить в РПЛ 16 команд, вернув турнир ?

– Нужно сделать так, чтобы клубы сами были в этом заинтересованы. Если будут выступать дубли команд в таком турнире, то каков его смысл? Сегодня же борются, чтобы в Кубке России играли основные игроки. Но это не всем интересно.

И к этому предложению есть следующий вопрос: за чей счет этот турнир будет организован? Клубы планируют бюджет очень заранее. Каждая поездка и новая игра – это деньги. Я надеюсь, что в это все понимают и согласовывают. Сыграть на четыре игры больше в сезоне для большинства наших клубов – неразрешимая задача, – сказал бывший футболист , депутат «Единой России».

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков