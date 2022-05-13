Андрей Кобелев: «Расширять РПЛ нельзя. Мы получим болото, которое было в начале 90-х»

выступил против идеи расширения числа участников .

«Последние новости от президента Премьер-лиги не вселяют уверенности – если это правда. Конечно, для того, чтобы решение принималось не спонтанно, а взвешенно, то должен быть президент на долгое время.

Что касается изменений формата, то у меня однозначное мнение: расширять премьер-лигу до 18, тем более, до 20, просто нельзя. Мы получим болото, которое было в начале 90-х годов, и тому пример – концовка текущего чемпионата, когда шесть клубов борются за выживание.

Борьба идет жесточайшая, и мы видим, как тот же обыгрывает «Динамо», которое претендовало на золотые медали. Если будет 18 команд, или, не дай бог, 20, тогда мы за 5-6 туров до конца или раньше увидим болото в середине таблицы, когда командам ничего не будет надо, и многие результаты будут ясны до начала игры.

Плюс, упадет качество и уровень нашего чемпионата. С моей точки зрения, дисквалификация российского футбола будет не больше трех лет – а, может, и меньше. Поэтому условный Кубок лиги, который бы заполнял паузы международных турниров, был бы намного лучше. А чемпионат мы должны сохранить и повысить скорость, интенсивность и привлекательность для людей», – сказал бывший тренер и .

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