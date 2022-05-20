Мостовой о моратории на вылет из РПЛ: «Это неправильно, клубы ФНЛ до последнего не будут знать свою судьбу»

Александр Мостовой критически оценил возможный мораторий на вылет из РПЛ.

«Если реально будет мораторий, то, конечно, это все неправильно. Тем более клубы ФНЛ почти до последнего не будут знать свою судьбу. С другой стороны, никто же не знал, что мы окажемся в такой ситуации.

Оптимальный вариант – продолжать играть чемпионат так, как есть сейчас. Две команды вылетают, две играют переходные матчи.

Количество матчей можно увеличить путем альтернативного турнира, смены формата Кубка – можно предлагать все что угодно. Главное, чтобы все было в пользу», – сказал бывший игрок сборной России.

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