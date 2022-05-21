«Динамо» заняло 3-е место в чемпионате России. Это лучший результат клуба с 2008 года

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«Динамо» заняло 3-е место в чемпионате России по итогам сезона-2021/22.

Москвичи в заключительном туре проиграли «Сочи» (1:5).

Московская команда не смогла повторить свой лучший результат в постсоветский период. «Динамо» лишь однажды удавалось занять 2-е место в чемпионате России по итогам сезона, это случилось в 1994 году.

Бронзовые медали бело-голубые выиграли в 5-й раз. Ранее это происходило в 1992-м, 1993-м, 1997-м и 2008-м.

В нынешнем сезоне динамовцами руководит тренер Сандро Шварц. Он привел команду не только к бронзовым медалям чемпионата, но и к участию в финале БЕТСИТИ Кубка России, где бело-голубые встретятся со «Спартаком» 29 мая.

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