РПЛ предлагает создать Зал славы для футболистов и тренеров

В российской Премьер-лиге может появиться Зал славы.

Это один из проектов, которые РПЛ предлагает реализовать клубам в следующем сезоне.

Зал славы будет посвящен футболистам и тренерам, которые добились значительных результатов и оставили след в истории турнира.

Голосование хотят сделать ежегодным, освещать проект планируют онлайн.

Номинированы в Зал славы будут только футболисты или тренеры, которые на момент голосования завершили карьеру.

Также лига планирует проводить ежегодную Премию РПЛ, на которой будут подводиться итоги сезона. На нее хотят привлекать различных футболистов, тренеров, селебрити, партнеров и спонсоров.

Зал славы и Премия РПЛ ориентировочно обойдутся Премьер-лиге в 9 миллионов рублей.

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам