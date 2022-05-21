«Сочи» занял 2-е место в РПЛ. Это лучший результат в истории клуба, поднявшегося из ФНЛ в 2019-м

занял 2-е место в чемпионате России по итогам сезона-2021/22.

Южане в последнем туре разгромили «Динамо» (5:1).

Команда, которой сейчас руководит тренер , добилась лучшего результата в своей истории.

«Сочи» проводил третий сезон в Премьер-лиге. Клуб поднялся из ФНЛ в 2019 году, после чего занимал 12-е и 5-е места по итогам чемпионатов в высшем российском дивизионе.

«Динамо» заняло 3-е место в чемпионате России. Это лучший результат клуба с 2008 года

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