Лаксальт согласится на понижение зарплаты ради перехода в «Торонто» из «Динамо»

готов перейти из в клуб .

29-летний защитник бело-голубых провел переговоры с .

По данным Transfermarkt, уругваец согласится на снижение зарплаты ради трансфера.

В «Динамо» Лаксальт зарабатывает 1,6 млн евро в год. «Торонто» не сможет платить ему столько.

Московский клуб приобрел защитника у летом прошлого года за 3,5 млн евро.

В он провел 14 матчей. Подробная статистика игрока – здесь.

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