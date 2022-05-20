Лаксальт согласится на понижение зарплаты ради перехода в «Торонто» из «Динамо»

Диего Лаксальт готов перейти из «Динамо» в клуб МЛС.
29-летний защитник бело-голубых провел переговоры с «Торонто».
По данным Transfermarkt, уругваец согласится на снижение зарплаты ради трансфера.
В «Динамо» Лаксальт зарабатывает 1,6 млн евро в год. «Торонто» не сможет платить ему столько.
Московский клуб приобрел защитника у «Милана» летом прошлого года за 3,5 млн евро.
В РПЛ он провел 14 матчей. Подробная статистика игрока – здесь.
Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам