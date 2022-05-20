Черданцев об интернете по паспорту: «Свобода и вседозволенность – неравноценные понятия. Очень многие, кто пишут, исходят из того, что можно все»

Георгий Черданцев объяснил свою идею ограничить возможность людям выражать мнение в интернете.

– Ты неоднократно заявлял, что в интернет людей надо запускать по IQ. Ты придерживаешься этого мнения? Или паспорт какой-то сделать для захода.

– Не для захода, а чтобы писать в интернете. Читать – читай, пожалуйста, собирай информацию.

– А как же свобода?

– Ой, слушайте, это мы сейчас в такую дискуссию ударимся. Свобода и безответственность – это немножко... Свобода и вседозволенность – это неравноценные понятия. К сожалению, очень многие, кто пишут или что-то делают в интернете, они исходят из того, что можно все.

– Ладно, фанаты там могут друг друга провоцировать, но когда перед матчем – выходит ролик с подтекстом... Ты, как ведущий главной передачи о футболе на федеральном канале, оцени.

– Я бы такой ролик не выпустил ни в какую программу, за которую отвечаю как продюсер. В интернете, в телеграм-канале... На мой взгляд, уровень противостояния с взаимными оскорблениями – это просто низкий уровень культуры людей, которые этим занимаются.

Это, кстати, не только нас касается. Вы знаете, что я могу читать и смотреть на иностранных языках – там такая же вакханалия происходит в любой Италии, Англии и так далее. Там еще хуже, потому что и на расовой почве, и чего там только нет.

Такие ролики, которые провоцируют агрессию, нездоровые инстинкты – не важно, кто их делает, – это создает в обществе, в том числе болельщицком, нездоровую атмосферу. Я понимаю, что футбол – это жесткое противостояние, столкновение противоборствующих сторон...

Я когда впервые попал на матч «Селтика» и «Рейнджерс» и посмотрел на трибуну «Селтика», у меня волосы встали дыбом. Таких оскорблений на религиозной почве, которые там были написаны на плакатах, – мне и в голову не могло прийти, что такое в принципе возможно и допустимо. Поэтому эта обоюдная агрессия...

Ну, хорошо, ты показал перед игрой на стадионе, это как-то в рамках одного матча локализовано. А интернет размазывает и разносит такими потоками во все стороны. Поэтому я вообще против раскручивания вот этого маховика взаимной ненависти, потому что ни к чему хорошему это не приводит, – сказал комментатор и ведущий .

Георгий Черданцев: «Человек, у которого нет мозга, не может допускаться в интернет. Право слова нужно заслужить»