Георгий Черданцев: «Человек, у которого нет мозга, не может допускаться в интернет. Право слова нужно заслужить»

Спортивный комментатор поддержал идею введения уголовную ответственность за оскорбления в интернете.

«Человек, у которого нет мозга, не может допускаться в интернет, он не имеет права на публичное высказывание.

Возможность публичного высказывания не может быть абсолютно бесконтрольной, право слова нужно заслужить либо образованием, либо знаниями. Интернет – вседозволенность, абсолютное отсутствие контроля и безответственность.

Если бы люди отвечали за свои слова, если бы, допустим, существовала уголовная статья, и можно было бы найти человека и предъявить ему обвинение за нанесение публичного оскорбления, если бы человеку грозил либо колоссальный штраф, либо что-то серьезное, то тогда прежде чем что-то написать, они бы сначала подумали.

Условия, как в Китае? Я думаю, что можно даже хуже. Всего лишь 20 лет длится эпоха повсеместного проникновения в интернет, но я на полном серьезе считаю, что для доступа в интернет нужно проходить некий возрастной ценз, ввести идентификацию через отпечаток пальца», – рассказал Черданцев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам комментатора, что он никак не реагирует на негативные комментарии в свой адрес.

Черданцев – великий. У него есть доказательства