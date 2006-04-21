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    Георгий Черданцев: «Человек, у которого нет мозга, не может допускаться в интернет. Право слова нужно заслужить»

    Теги телевидение Георгий Черданцев интернет соцсети Футбол

    Спортивный комментатор Георгий Черданцев поддержал идею введения уголовную ответственность за оскорбления в интернете.

    «Человек, у которого нет мозга, не может допускаться в интернет, он не имеет права на публичное высказывание.

    Возможность публичного высказывания не может быть абсолютно бесконтрольной, право слова нужно заслужить либо образованием, либо знаниями. Интернет – вседозволенность, абсолютное отсутствие контроля и безответственность.

    Если бы люди отвечали за свои слова, если бы, допустим, существовала уголовная статья, и можно было бы найти человека и предъявить ему обвинение за нанесение публичного оскорбления, если бы человеку грозил либо колоссальный штраф, либо что-то серьезное, то тогда прежде чем что-то написать, они бы сначала подумали.

    Условия, как в Китае? Я думаю, что можно даже хуже. Всего лишь 20 лет длится эпоха повсеместного проникновения в интернет, но я на полном серьезе считаю, что для доступа в интернет нужно проходить некий возрастной ценз, ввести идентификацию  через отпечаток пальца», – рассказал Черданцев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

    По словам комментатора, что он никак не реагирует на негативные комментарии в свой адрес.

    Черданцев – великий. У него есть доказательства

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