Пеллегрини о финале ЛЧ: «Реал» совершал невероятные камбэки и заслужил победу, надеюсь»

оценил перспективы «Реала» в финале Лиги чемпионов.

– Это лучшая версия «Реала», что вы видели за последние годы?

– У меня не было времени следить за «Реалом» все эти годы. – это всегда «Реал Мадрид», у них великолепный состав, вне зависимости от того, кто выходит на поле, команда очень конкурентная, в особенности на «Бернабеу». Но сравнивать этот состав с другими мне сложно.

– Может ли финал Лиги чемпионов отвлекать их [в матче с «Бетисом»]?

– Думаю, они будут сосредоточены на том, чтобы победить для своих фанатов, на своем стадионе, в последнем матче перед чемпионов. Не знаю, как можно думать о Лиге чемпионов, если играть плохо. Не считаю, что это хороший вариант для них, а когда ты не отдаешься игре на 100 процентов, ты, как правило, играешь плохо. Полагаю, мы увидим очень конкурентный «Мадрид», который захочет показать, что у них за команда и почему они пробились в финал Лиги чемпионов. Ничего иного мы не ожидаем.

– Видите в финале фаворита?

– Это две потрясающие команды, я бы хотел победы «Реала», так как мы играем в испанском чемпионате.

Также я считаю, что они многого заслуживают, поскольку совершали невероятные камбэки против больших команд. Надеюсь, этим они заслужили победу в финале, – сказал главный тренер .

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