Фабиньо о камбэках «Реала» в ЛЧ: «Это показывает, что у них правда есть нечто особенное в этом турнире. «Мадрид» заслужил выход в финал»

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Фабиньо высказался о камбэках «Реала» в Лиге чемпионов. 

– Вы встретитесь с «Реалом» [в финале]. Вы следили за их матчами и камбэками?

– Да, я следил, особенно за последними тремя матчами. Кажется, они играли не в тот же день, что и мы, и я смотрел игры. 

Это команда, которая привыкла играть в Лиге чемпионов. Когда говорят, что у них есть нечто особенное в Лиге чемпионов, это [их камбэки] показывает, что это правда. В последних трех матчах они побеждали аналогичным образом, забивая два или более гола за очень короткий промежуток времени.

«Мадрид» заслужил выход в финал, они провели очень хороший год. Давайте посмотрим, что произойдет 28-го, будем надеяться, что мы победим», – сказал полузащитник «Ливерпуля».

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