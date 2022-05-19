Карло Анчелотти: «Бэйл останется в истории «Реала». Он был важен для клуба в финалах ЛЧ и Кубка»

высказался о скором уходе из .

«Бэйл тренировался, но он все еще готов не на сто процентов. Посмотрим, попадет ли он в заявку. Завтра мне придется оставить двух игроков на трибунах. Он может оказаться на скамейке, а может и не оказаться.

Его контракт истекает. Не так важно, сыграет ли он завтра. Бэйл – часть истории «Реала», он останется в ней. Гарет был важен для клуба в финалах чемпионов, Кубка. Нужно признать это», – сказал тренер «Реала».

Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года. С мадридским клубом он взял 15 трофеев.

Статистику 32-летнего полузащитника можно изучить здесь.

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