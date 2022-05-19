Анчелотти про Мбаппе: «Я провожу время на базе «Реала» и дома, иногда – в хороших ресторанах. О Килиане никто меня не спрашивает, думаю лишь о финале ЛЧ»

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Карло Анчелотти сообщил, что ему не приходится обсуждать будущее Килиана Мбаппе.

Ранее сообщалось, что нападающий покинет «ПСЖ» в качестве свободного агента и перейдет в «Реал Мадрид».

«Мы привыкли к подобным вещам. Мы сосредоточены на деле. Атмосфера очень хорошая. То, что происходит за пределами команды, то, о чем говорят другие, на нас не влияет.

Никто у меня про Мбаппе не спрашивает. Я провожу время на базе «Реала», в своей машине и дома. Иногда посещаю хорошие рестораны в Мадриде. Но никто мне не задает таких вопросов. Я думаю только о финале Лиги чемпионов», – сказал главный тренер «Реала».

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