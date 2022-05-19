«Модрич сказал, что самый счастливый момент в его жизни – самый несчастливый в моей». Мэр Мадрида об ассисте Луки с углового в финале ЛЧ-2013/14

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Мэр Мадрида рассказал, что самый несчастливый момент в его жизни был связан с Лукой Модричем. 

Хосе Луис Мартинес-Альмейда, болеющий за «Атлетико», вспомнил о результативной передаче хорвата в финале Лиги чемпионов-2013/14. На 93-й минуте при счете 0:1 Лука подал угловой, после которого Серхио Рамос сравнял счет. В дополнительное время «Реал» одержал победу со счетом 4:1. 

«Модрич не только отличный игрок, но и обладает замечательными человеческими качествами. Он заслужил всеобщее уважение.

Он сказал, что самый счастливый момент в его жизни был самым несчастливым в моей. Я бы хотел, чтобы этого углового никогда не было, но я рад, что ты его подал, ты олицетворяешь все спортивные ценности», – сказал Мартинес-Альмейда на вручении награды «Легенда» от Marca. 

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