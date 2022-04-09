Инфантино о матчах по 100 минут на ЧМ-2022: «Изменений не будет, но если мы просим зрителей платить за 90 минут, а играют 50 из них, есть что пересмотреть»

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Президент ФИФА высказался о возможном увеличении игрового времени.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола может увеличить количество добавленного времени в матчах и опробовать изменения уже на ЧМ-2022.

«Изменений правил не будет», – сказал Джанни Инфантино в интервью beIN Sports о матчах продолжительностью в 100 минут на чемпионате мира.

«Честно говоря, нам нужно подумать над продолжительностью матчей, потому что много времени теряется по ходу игры.

Если мы просим зрителей платить за 90 минут, а играют 50 из них, тут есть что пересмотреть. Возможно, придется пересмотреть добавленное время, оно должно учитывать потерянное во время матча время», – добавил глава ФИФА.

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