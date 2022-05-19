Директор РФС Митрофанов о моратории на вылет: «Такой формат нарушает спортивный принцип. Это ущемляет права клубов ФНЛ»

В РФС прокомментировали желание клубов РПЛ ввести мораторий на вылет в этом сезоне.

«Мораторий означает, что никто не вылетает из и никто не входит из ФНЛ. Вопрос, который находится у нас на рассмотрении, сформулирован именно так.

Мы считаем, что такой формат полностью нарушает спортивный принцип. Это ущемляет права клубов ФНЛ, которые вкладывали деньги и в честной спортивной борьбе завоевали право участвовать в РПЛ», – сказал заместитель генерального директора и директор по развитию РФС Максим Митрофанов.

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