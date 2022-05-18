Кубок России может перейти на швейцарскую систему по аналогии с реформой ЛЧ («СЭ»)

Теги премьер-лига Россия БЕТСИТИ Кубок России РФС Олимп-ФНЛ Олимп-II дивизион ФНЛ календарь Спорт-Экспресс Футбол

Формат БЕТСИТИ Кубка России может измениться.

По данным «Спорт-Экспресса», турнир может перейти на швейцарскую систему – по аналогии с тем, как будет проводиться Лига чемпионов с 2024 года.

Сейчас участники еврокубков начинают свое выступление в Кубке России с 1/8 финала, остальные клубы РПЛ – с элитного группового раунда, состоящего из групп по 3 команды в каждой (по представителю из РПЛ, ФНЛ и ФНЛ-2).

При этом команды Олимп-ФНЛ и ФНЛ-2 отбираются раздельно. Победители однокруговых групповых турниров выходят в 1/8 финала.

Новый формат ЛЧ со швейцарской системой: матчей чуть меньше, не все допместа у топ-клубов

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные