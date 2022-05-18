Агент Тюкавина о словах гендиректора «Зенита»: «Раз «агентские игры» – не будем рассматривать предложение»

Агент форварда прокомментировал слова гендиректора «Зенита».

Ранее Александр Медведев назвал информацию об интересе питерцев к Тюкавину агентскими играми.

– Я не знаю, откуда журналисты взяли информацию, что «Зенит» интересуется Тюкавиным, я такого точно не говорил. При чем здесь я? Нам в последнее время хватило с Костей. Пишут всякое. До того как «Динамо» сыграет в финале Кубка России, я вообще не хочу обсуждать его дальнейшую судьбу.

– В «Зените» новость про интерес к Константину назвали агентскими играми.

– Агент Сафонов сказал, что он никогда петербургский клуб не называл. Если в «Зените» считают агентскими играми, то тем более никогда не будем даже рассматривать предложение в ближайшее время, даже если оно поступит. Я ни разу не упоминал, что хочет нас куда-то взять, – сказал Сафонов.

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