Широков о Дзюбе в игре со «Спартаком»: «Вышел немотивированным – весла кинул. Ему нужна встряска, он явно не в своей тарелке»

поделился мыслями о матче «Спартака» и «Зенита» (1:1).

– Питер был мотивирован, но не на сто процентов. Первый тайм скучный, гости контролировали мяч, было стыдно за «Спартак» за эти цифры. Во втором тайме матч ожил, но игра не восхитила.

Пенальти в конце матча, считаю, был – вратарь сбил игрока. Также, на мой взгляд, Кукуян принял правильное решение и по поводу гола «Спартака».

Что касается «Спартака», то есть, на мой взгляд, избыточная ротация – не понимаю этого. Бакаев очень хорошо себя проявляет, но он не попадает в состав…

– Как проявили себя бразильцы «Зенита»?

– Вышли без запредельной мотивации, for fan – поиграться.

– Как вам ?

– На мой взгляд, он вышел немотивированным. Весла кинул, – выпустили и ладно. Если бы было очень нужно, рвал и метал бы. Он может и должен играть лучше. Ему нужна какая-то встряска. Он явно не в своей тарелке.

– Но вы говорите, что его надо переподписывать.

– Да, еще как минимум год он помощник. Такого уровня футболистов у нас мало, если вообще есть.

Беспокоит то, что его нужно мотивировать – все-таки игрок такого статуса должен постоянно показывать свой уровень, – сказал бывший полузащитник «Спартака» и .

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