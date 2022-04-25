«МЮ» хочет купить 3 игроков, а не 10, как говорил Рангник. В сфере интересов – Пау Торрес и Тимбер

Стали известны трансферные планы при Эрике тен Хаге.

Нидерландец станет главным тренером манкунианцев со следующего сезона.

Как пишет ESPN, руководство клуба дистанцируется от предложения о том, что в летнее трансферное окно может быть подписано до 10 футболистов.

Тен Хагу выделят значительные средства на формирование команды на следующий год. Но в то же время отмечается, что сейчас в «МЮ» формируется план по покупке трех футболистов.

Тренер получит право вето на любые трансферы. Также ему будет предоставлена ​​возможность влиять на шорт-листы на ключевые позиции.

Известно, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает нового футболиста на позицию центрального защитника. В сферу интересов входят два игрока – из и Юрриен Тимбер из .