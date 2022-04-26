Френки де Йонг хочет играть в ЛЧ, поэтому «МЮ» будет сложно его подписать, несмотря на желание тен Хага

Переговоры между с Френки де Йонгом будут непростыми.

Эрик тен Хаг, который возглавит «Юнайтед» по завершении сезона, хотел бы видеть де Йонга в команде, однако переговоры не будут простыми, так как Френки хочет играть в . Это приоритет для него.

По этой причине «Ман Юнайтед», который сейчас занимает 6-е место в таблице и отстает от зоны Лиги чемпионов на 6 очков, проведя на матч больше, чем конкуренты, будет сложно подписать 24-летнего хавбека летом, сообщил журналист Фабрицио Романо на ютуб-канале The United Stand.

Кроме того, за сохранение голландца в составе «Барсы» борется тренер команды Хави.

Сообщалось, что руководство «Барсы» постарается убедить де Йонга уйти, если получит крупное предложение.

В этом сезоне полузащитник провел 43 матча за «Барселону» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 передач. Его статистику можно изучить здесь.