Шипачев о возможном вылете «Рубина»: «Это будет очень плохо для Казани. Думаю, команда поборется в решающем матче»

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев высказался о возможном вылете «Рубина».

Клуб вылетит из РПЛ напрямую, если проиграет «Уфе». Игра состоится 21 мая.

Ранее стало известно, что Шипачев приехал в Казань.

– Я сейчас действительно нахожусь в Казани, приехал поближе познакомиться с инфраструктурой «Ак Барса» и вообще посмотреть – как тут по жизни, с детскими садиками и школами для дочек. Но сегодня возвращаюсь в Москву, поэтому на матч в Казани, увы, не попаду.

А что, у «Рубина» тяжелая ситуация сейчас? Я еще пока во все нюансы вникнуть не успел.

– Если проиграют «Уфе», то покинут элитный дивизион.

– Это будет очень плохо для Казани, 100%. Так что думаю, «Рубин» поборется за место в Премьер-лиге в решающем матче, а болельщики команду поддержат, – сказал Шипачев.

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