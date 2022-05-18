На матч «Рубин» – «Уфа» назначен Иванов. Слуцкий говорил, что судья «профнепригоден»

Теги Рубин Леонид Слуцкий премьер-лига Россия судьи Уфа Сергей Сергеевич Иванов Футбол

Сергей Иванов обслужит матч 30-го тура РПЛ между «Рубином» и «Уфой». 

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий назвал арбитра профнепригодным, комментируя свое удаление в матче против «Зенита» (1:3). 

Игра «Рубин» – «Уфа» состоится 21 мая. Начало – в 17:00 по московскому времени. 

Команды ведут борьбу за сохранение места в Премьер-лиге. «Уфа» (27 очков) идет в зоне вылета, 15-й, «Рубин» (29) располагается в зоне стыковых матчей – на 14-м месте.

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