На матч «Рубин» – «Уфа» назначен Иванов. Слуцкий говорил, что судья «профнепригоден»

обслужит матч 30-го тура между и «Уфой».

Ранее главный тренер «Рубина» назвал арбитра профнепригодным, комментируя свое удаление в матче против «Зенита» (1:3).

Игра – «Уфа» состоится 21 мая. Начало – в 17:00 по московскому времени.

Команды ведут борьбу за сохранение места в Премьер-лиге. «Уфа» (27 очков) идет в зоне вылета, 15-й, «Рубин» (29) располагается в зоне стыковых матчей – на 14-м месте.

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