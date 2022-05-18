Клубы ФНЛ проведут дома первые стыковые матчи с командами РПЛ. Игры – 25 и 28 мая

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Клубы ФНЛ проведут первые стыковые матчи с командами РПЛ дома. 

РФС провел жеребьевку, на которой определились хозяева и гости первых стыковых матчей за право играть в РПЛ в сезоне 2022/23. 

Первые матчи пройдут 25 мая, ответные – 28 мая.

В стыках примут участие команды, занявшие 3-е и 4-е места в ФНЛ – «Торпедо», «Оренбург», «Факел» или «СКА Хабаровск», а также клубы, которые займут 13-е и 14-е места в РПЛ – «Уфа», «Рубин», «Химки» «Урал» или «Нижний Новгород»

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