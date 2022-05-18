«ПСЖ» будет фаворитом в борьбе за Мане, если он уйдет из «Ливерпуля». Он сомневается, что стоит продлевать контракт (Кристиан Фальк)

еще не продлил контракт с из-за интереса .

Как утверждает журналист Bild Кристиан Фальк, в случае, если 30-летний вингер покинет «Ливерпуль» летом, фаворитом в борьбе за него будет «ПСЖ».

Серьезный интерес со стороны французского клуба, а также высокая зарплата, которую ему там предлагают, являются основными причинами, из-за которых Мане сомневается, что должен продлевать контракт с «Ливерпулем».

Срок действующего соглашения сенегальца с английским клубом истекает летом 2023 года. Статистику Мане можно изучить здесь.

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