«ПСЖ» будет фаворитом в борьбе за Мане, если он уйдет из «Ливерпуля». Он сомневается, что стоит продлевать контракт (Кристиан Фальк)

Теги ПСЖ Ливерпуль премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Садьо Мане Футбол

Садьо Мане еще не продлил контракт с «Ливерпулем» из-за интереса «ПСЖ».

Как утверждает журналист Bild Кристиан Фальк, в случае, если 30-летний вингер покинет «Ливерпуль» летом, фаворитом в борьбе за него будет «ПСЖ».

Серьезный интерес со стороны французского клуба, а также высокая зарплата, которую ему там предлагают, являются основными причинами, из-за которых Мане сомневается, что должен продлевать контракт с «Ливерпулем».

Срок действующего соглашения сенегальца с английским клубом истекает летом 2023 года. Статистику Мане можно изучить здесь.

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные