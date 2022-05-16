Зарема о «Спартаке»: «Всю команду посадили на карточки, а КДК разбирает «неподобающее поведение». Посадили бы в автозаки, будь их воля, чтобы были послушные и угодные»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия судьи КДК РФС Виталий Мешков Сергей Сергеевич Иванов Павел Кукуян Зарема Салихова Паоло Ваноли Футбол

Зарема Салихова высказалась о том, что КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение «Спартака». 

Арбитр матча с «Зенитом» (1:1) Павел Кукуян показал пять желтых карточек игрокам московской команды. На 51-й минуте за несогласие с решением судьи был предупрежден главный тренер красно-белых Паоло Ваноли.

«Всю команду и тренера посадили на карточки, а теперь КДК разбирает «неподобающее поведение».

Будь их воля, посадили бы в автозаки, а не на карточки, чтобы в следующий раз были послушные и угодные, а за левые пенальти в свои ворота говорили «спасибо». И назначение Иванова и Мешкова воспринимали как благословение свыше», – сказал супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна. 

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