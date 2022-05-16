Анзор Кавазашвили: «Пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Зенитом» не было. Кто на ВАР сидит – его надо отстранять»

прокомментировал эпизод с пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Зенитом».

На 92-й минуте игры хавбек петербуржцев Александр Ерохин упал в штрафной красно-белых в результате контакта с вратарем Александром Селиховым, вышедшим из ворот, чтобы перехватить мяч. После этого Малком забил, но гол был отменен арбитром Павлом Кукуяном, назначившим пенальти.

«Пенальти в ворота «Спартака» не было. Селихов в прыжке выбил мяч у соперника и налетел на игрока . Ерохин наткнулся на руки Александра, это не пенальти!

Не знаю, кто на ВАР сидит, но его точно надо отстранять. Гол же уже забит до пенальти, зачем создавать такой прецедент?

Не скажу, что игра была скучноватой. В перовом тайме «Зенит» показал, что не зря они считаются лучшей командой России. Весь тайм они вели игру и показали, что индивидуально и коллективно для нашего футбола играют превосходно.

Во втором тайме началась игра на выживание: кто кого перебегает. «Спартак» прибавил в движении, но они не могли нормально отдать пас, поэтому компенсировали все неточности большой физической нагрузкой.

Ничейный результат обиден для «Спартака». В голе Соболева немного виноват Одоевский. Вратарь команды чемпиона так играть не должен», – сказал бывший голкипер «Спартака».

Главным арбитром матча – «Зенит» был , на ВАР работал .

Судья забрал у «Зенита» чистый гол и поставил спорный пенальти. А ведь мог просто не свистеть раньше времени

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