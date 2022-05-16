Александр Медведев о голе «Зенита»: «Чистый пенальти. Если смотреть без звука – это мяч Малкома, а если со звуком – был свисток судьи из-за фола»

Гендиректор прокомментировал ситуацию с пенальти в ворота «Спартака».

На 92-й минуте игры 29-го тура (1:1) хавбек петербуржцев упал в штрафной красно-белых в результате контакта с вратарем Александром Селиховым, вышедшим из ворот, чтобы перехватить мяч. После этого Малком забил, но гол был отменен арбитром Павлом Кукуяном, назначившим пенальти.

«Во втором тайме игра изменилась, «Спартак» очень неплохо выходил в контратаки, но реальных моментов забить гол у них не было.

А на последних минутах произошла комбинация, которую можно смотреть со звуком или без него. Если без звука – это гол , а если со звуком – можно услышать, что был свисток главного судьи, который зафиксировал нарушение правил на Александре Ерохине, и это чистый пенальти.

Кстати, этот момент был создан благодаря верховому мячу, выигранному Артемом Дзюбой. Почему-то на это мало кто обратил внимание. Артем был в окружении двух соперников и смог перекинуть мяч на Ерохина», – сказал .

Судья забрал у «Зенита» чистый гол и поставил спорный пенальти. А ведь мог просто не свистеть раньше времени

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