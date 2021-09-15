Женская сборная США оспорила отказ по делу о неравной оплате труда: «Футболистки могли получать как мужчины только работая намного лучше них»

Женская сборная США продолжает оспаривать решение суда по делу о неравной оплате труда с мужчинами.

В 2020-м иск сборной к Футбольной федерации Соединенных Штатов (USSF) был отклонен. В решении суда говорилось, что за отчетный период женской сборной выплатили больше, чем мужской – как в совокупности, так и в среднем за игру.

Юристы женской сборной выступили с последней письменной апелляцией. Представители команды пытаются доказать ошибочность решения, ссылаясь на другой юридический прецедент.

Юристы привели в пример дело американки, которая заявила, что получает меньше, чем мужчины. Изначально ее иск был отклонен, так как она суммарно заработала больше, чем ее коллеги-мужчины, но апелляционный суд отменил предыдущее решение. Выяснилось, что женщина заработала больше, потому что осуществила больше продаж, но ставка оплаты для нее была ниже.

«Единственный способ, которым футболистки могли получить такую ​​же суммарную оплату труда, как и мужчины, – это работать намного лучше них. Это не равная оплата за равный труд.

Суд не должен просто разводить руками и отказываться сравнивать ставки, когда есть некоторые различия в структуре оплаты труда», – говорится в апелляции юристов сборной.

Меган Рапино: «Футболисткам сборной США намеренно недоплачивали всю карьеру. Нам никогда не предлагали столько, сколько мужчинам»