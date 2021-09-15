Женская сборная США оспорила отказ по делу о неравной оплате труда: «Футболистки могли получать как мужчины только работая намного лучше них»

Женская сборная США продолжает оспаривать решение суда по делу о неравной оплате труда с мужчинами.
В 2020-м иск сборной к Футбольной федерации Соединенных Штатов (USSF) был отклонен. В решении суда говорилось, что за отчетный период женской сборной выплатили больше, чем мужской – как в совокупности, так и в среднем за игру.
Юристы женской сборной выступили с последней письменной апелляцией. Представители команды пытаются доказать ошибочность решения, ссылаясь на другой юридический прецедент.
Юристы привели в пример дело американки, которая заявила, что получает меньше, чем мужчины. Изначально ее иск был отклонен, так как она суммарно заработала больше, чем ее коллеги-мужчины, но апелляционный суд отменил предыдущее решение. Выяснилось, что женщина заработала больше, потому что осуществила больше продаж, но ставка оплаты для нее была ниже.
«Единственный способ, которым футболистки могли получить такую же суммарную оплату труда, как и мужчины, – это работать намного лучше них. Это не равная оплата за равный труд.
Суд не должен просто разводить руками и отказываться сравнивать ставки, когда есть некоторые различия в структуре оплаты труда», – говорится в апелляции юристов сборной.
Меган Рапино: «Футболисткам сборной США намеренно недоплачивали всю карьеру. Нам никогда не предлагали столько, сколько мужчинам»