Рапино о равной оплате труда в женской и мужской сборных США: «Поворотный момент, который изменит игру и мир навсегда»

высказалась о равной отплате труда игроков мужской и женской сборных .

Вчера стало известно, что футбола США обеспечит равную ставку заработной платы для женских и мужских национальных команд США, а также выплатит футболисткам 24 миллиона долларов.

«Я думаю, через некоторое время мы оглянемся на этот момент и просто подумаем: «Вау, какой невероятный поворотный момент в истории американского футбола, который изменил игру и мир навсегда.

Я думаю, что иногда трудно четко формулировать и говорить о видах дискриминации, плохого обращения, неравенства и неуважения, которые часто испытывают многие женщины на своей работе.

И я думаю, что мы смогли начать озвучивать это, смотреть правде в глаза, выдвигать тезисы и создавать своего рода движение, стоящее за этим», – сказала Рапино.