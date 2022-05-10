Погба ради «Ювентуса» придется снизить зарплату в два раза – клуб не даст больше 7-8 млн евро в год

Стали известны условия возможного перехода в «Ювентус».

Итальянский клуб хотел бы подписать Погба. Недавно руководство «Ювентуса» встречалось с людьми из окружения футболиста.

Как пишет журналист Альфредо Педулла, для перехода в «Ювентус» полузащитнику, срок контракта которого с подходит к концу, придется снизить зарплату примерно на 50%.

Сейчас француз получает около 15 млн евро в год, а сможет предложить не более 7-8 млн евро в год фиксированной зарплаты, а также бонусы.

По этой причине «Ювентус» внимательно следит за ситуацией вокруг полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича, который хотел бы получать около 4 млн евро за сезон. Однако в данном случае придется заплатить за трансфер минимум 70 млн евро.

В данный момент есть клубы, готовы предложить Погба зарплату выше 10 млн евро в год. Это, в частности, .

Сообщалось, что у Погба в приоритете переход в «ПСЖ» или «Ювентус».

Француз выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2016 года. В этом сезоне хавбек провел 27 матчей за клуб, забил 1 гол и отдал 9 передач (4 из них – в матче 1-го тура против «Лидса», который завершился победой «МЮ» со счетом 5:1).

Подробную статистику 29-летнего футболиста можно изучить по этой ссылке.

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков