«Спартак» и «Динамо» хотят сдвинуть начало сезона РПЛ, так как у них будет на неделю меньше отдыха, чем у других

«Спартак» и хотят перенести начало следующего сезона .

Команды 29 мая сыграют в финале .

Московские клубы намерены выступить с инициативой сдвинуть начало следующего сезона на неделю и провести матч за Суперкубок России, где соперником красно-белых или бело-голубых станет «Зенит», не 10 июля, а 17-го.

При этом первый тур Премьер-лиги предлагается сыграть не 17-го, а 24-го.

Пожелание московских команд вызвано тем, что они получат на неделю меньше отдыха по сравнению с остальными команды РПЛ. Сезон Премьер-лиги завершится 21 мая.

Фильм «Мы – «Спартак»!» к столетию клуба. Смотрите бесплатно по промокоду KIONSPARTAK