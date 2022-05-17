«Спартак» и «Динамо» хотят сдвинуть начало сезона РПЛ, так как у них будет на неделю меньше отдыха, чем у других

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«Спартак» и «Динамо» хотят перенести начало следующего сезона РПЛ.

Команды 29 мая сыграют в финале БЕТСИТИ Кубок России.

Московские клубы намерены выступить с инициативой сдвинуть начало следующего сезона на неделю и провести матч за Суперкубок России, где соперником красно-белых или бело-голубых станет «Зенит», не 10 июля, а 17-го.

При этом первый тур Премьер-лиги предлагается сыграть не 17-го, а 24-го.

Пожелание московских команд вызвано тем, что они получат на неделю меньше отдыха по сравнению с остальными команды РПЛ. Сезон Премьер-лиги завершится 21 мая.

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