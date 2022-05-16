На игру «Спартак» – «Динамо» открыта продажа билетов. Финал Кубка России пройдет 29 мая

Теги Спартак Лужники премьер-лига Россия БЕТСИТИ Кубок России РФС болельщики Динамо Москва Футбол

РФС сообщил о том, что билеты на финал БЕТСИТИ Кубка России поступили в продажу.

В решающей игре встретятся «Спартак» и «Динамо». Матч пройдет 29 мая на стадионе «Лужники», начало – в 17:00 по московскому времени.

«Реализация билетной программы будет проходить в несколько этапов. На первом этапе открыта продажа билетов на центральные трибуны. О старте продаж билетов на трибуны B для болельщиков «Спартака» и D для болельщиков и «Динамо» будет сообщено дополнительно.

Стоимость билетов стартует от 500 рублей. Дети до пяти лет включительно могут пройти на стадион бесплатно в сопровождении близких родственников, без индивидуального зрительского места – отдельный билет не нужен», – сказано в публикации на сайте Российского футбольного союза.

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