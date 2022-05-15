«Зенит» продлит контракт с Дзюбой на сезон с понижением зарплаты и отправит в аренду в «Црвену Звезду» (Иван Карпов)

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Артем Дзюба будет играть за «Црвену Звезду» в следующем сезоне.

Так утверждает инсайдер Иван Карпов. По его информации, вскоре петербуржцы продлят контракт с форвардом на один сезон с понижением зарплаты, после чего он уйдет в аренду в сербский клуб.

Трансфер будет оформлен таким образом, так как «Црвена Звезда» не в состоянии платить 33-летнему игроку столько, сколько он получает в России сейчас.

Статистику Дзюбы можно изучить здесь.

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