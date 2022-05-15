Дзюба не хочет в «Црвену Звезду» и ведет переговоры с двумя клубами – из России и Западной Европы (Metaratings)

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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не готов выступать в чемпионате Сербии.

Как сообщает Metaratings, форвард отказался переходить в «Црвену Звезду». Сейчас на него претендуют два клуба: один из России, другой из Западной Европы.

Дзюба ведет переговоры с этими командами и сам склоняется к тому, чтобы выступать в Европе.

Действующий контракт россиянина с «Зенитом» рассчитан до конца нынешнего сезона. Со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.

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