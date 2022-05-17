Ди Мария считает, что «ПСЖ» его предал. Зимой клуб устно договорился с Анхелем, что он останется, а потом передумал

нарушил договоренности с вингером Анхелем Ди Марией.

Как утверждает Le Parisien, зимой французский клуб устно договорился с 34-летним игроком, что он останется в клубе. Однако затем руководство парижан передумало, и Ди Марии не предложили новый контракт. Срок его действующего соглашения истекает этим летом.

Ди Мария взбешен таким отношением клуба и считает, что «ПСЖ» его предал. Несмотря на это, в «ПСЖ» отрицают, что у клуба были какие-либо договоренности с аргентинцем.

Анхель выступает за «ПСЖ» с 2015 года. В составе клуба он выиграл 19 трофеев.

В этом сезоне хавбек принял участие в 30 матчах «ПСЖ» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 7 передач. Его статистику можно изучить здесь.

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